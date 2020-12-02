"Не узнать": помолодевшая Могилевская удивила поклонников

Наталья Могилевская / Instagram

Певица Наталья Могилевская оказала фото с новым имиджем, и привела в восторг своих поклонников новым фото в соцсетях. на котором она сняла себя крупным планом.

Наталья Могилевская показала свою красоту и рассказала, на какие перемены пошла в свое жизни, чтобы выглядеть так потрясающе, и о соем отношении к алкоголю и мужчинам.

Наталья Могилевская на фото позирует с бумажнім стаканчиком, в светло-бежевом жакете и с потрясающим макияжем и светящейся улыбкой.

"С первым днём зимы! А я греюсь горячим чаем. Мой любимый вопрос - Чай или кофе? Кошка или собака? Фильм или книга? Я сама нарушитель всех правил, перелопачивая собственный характер, предпочтения и вкусы тысячу раз. Было время когда я любила начинать день с бокала вина. А сейчас я пью только чистую воду из монастыря, и в пьяной компании я веселее всех без всяких допингов. Никто не верит как. Про мои изменившиеся вкусы и ожидания от мужчин , я вообще молчу...Поговорим?", - предлагает она.

Поклонников так сильно впечатлила перемена в лице певицы, что преимущественно они стали восторгаться ее красотой и образом жизни, а не отвечать на вопрос.

Наталья Могилевская / Instagram

"Вообще не узнать,что вы с собой делаете?", "Наташа ты такая красивая так держать женского счастья тебе!!!!", "Правильно воду пить надо каждое утро сырую, и будете долго молодо выглядеть", "А мне нравится Ваш новый имидж ! Освежающий, яркий!", "Наталья восхищаюсь вами вы сильная женщина и пример для многих в том числе и для меня . Умничка спасибо!!!", - пишут ей в комментариях.

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