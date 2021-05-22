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"Законсервировался" на Лорак: продюсер объяснил, почему Киркоров врос в Евровидение

22 мая 2021, 10:59

На Евровидении Филипп Бедросович просто "рубит капусту" на богатых тетках, мужья которых спонсируют их артистическую карьеру, убежден Путинцев.

Денис Путинцев
Денис Путинцев объяснил, почему Киркоров врос в Евровидение / УНИАН

Для Филиппа Киркорова Евроивдение - это дополнительный источник доходов. Почему-то считается, что он – гуру постановки номеров на Евровидении, однако никто из артистов, для которых он ставил номера, никогда не побеждал. Ани Лорак в свое время заняла второе место, но не потому, что к созданию ее номера был причастен Филипп Киркоров, а потому что это Лорак, заявил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев.

"Киркоров "законсервировался" на стадии Ани Лорак: во-первых, у всех его артисток одинаковые платья, во-вторых, у всех – сплошной мюзикл. Киркоров всегда тяготел к жанру мюзикла, об этом свидетельствует и то, как он себя ведет, и то, как он одевается, и то, как он себя по жизни позиционирует. Филипп Бедросович – это сплошной яркий Бродвей! И все его продукты на Евровидении – это сплошное "Чикаго", "Мулен Руж" и отголоски всего этого. А все-таки иногда нужно экспериментировать, ведь Евровидение, несмотря на всю его консервативность, идет в ногу со временем, и тренды в нем проявляются (правда, с опозданием на год-два). Так, например, в этом году был отчетливо заметен тренд на 80-90-е годы, особенно во втором полуфинале он прошел красной нитью", - рассказал Путинцев во время чата на Главреде.

При этом он подчеркнул, что все это о Киркорове гвоорит без негатива.

"На Евровидении Филипп Бедросович просто реализует свои внутренние амбиции. К тому же, с учетом дискобола, который постоянно вертится у него на голове, Евровидение – это его стихия. При этом он просто "рубит капусту" на богатых тетках, мужья которых спонсируют их артистическую карьеру. Вспомните, например, Агрубаш и представительницу Молдовы на нынешнем Евровидении Наталью Гордиенко. Филипп Бедросович тут как тут, готов восполнить поредевшие за период коронакризиса запасы финансов. Так что Агрубаш и Гордиенко, по моему субъективному мнению – это чистой воды инвестиционные истории", - добавил продюсер.

Он добавил, что с Сергеем Лазаревым была, скорее, брендообразующая цель.

"Когда мы говорим о России, Евровидении и наставничестве, первое, что приходит на ум – Филипп Киркоров. Лазарев был нужен Филиппу Бедросовичу, потому что у Сергея была огромная вероятность победы. Представьте, какие бы преференции дала бы Киркорову победа на конкурсе его артиста…", - резюмировал Путинцев.

Ранее Денис Путинцев озвучил смысл участия Go-A на Евровидении. По его словам, победа Go-A на Евровидении - не просто награда. Благодаря этому на нашу музыкальную культуру могут обратить внимание западные продюсеры, в частности, европейские.

Напомним, финал Евровидения пройдет в Роттердаме 22 мая в 22-00 по киевскому времени. Смотреть Евровидение в Украине можно на каналах UA: Перший и СТБ. Онлайн просмотр Евровидения доступен на сайте канала UA: Перший.

Филипп Киркоров Денис Путинцев Евровидение-2021
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