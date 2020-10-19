"Жирная": участница Супер Топ-модели раскрыла трагический секрет

Лиза Доронько / Пресс-служба

Новый сезон Супер Топ-модель по-украински 2020 стартовал 16 октября. На шоу пришли 20 участниц предыдущих сезонов, который будут бороться за "повышение" в карьере модели.

Одна из самых харизматичных участниц Супер Топ-модели по-украински, который показывает Новый канал, Лиза Доронько много лет страдает расстройством пищевого поведения. Чтобы принять свое тело, она даже начала работать с психологом. Девушка раскрыла свою страшную тайну, чтобы своим примером показать: не стоит поддаваться прессингу окружающих и рисковать своим здоровьем.

"Только недавно я поняла, что всю жизнь была нормальной. Не страдала ожирением. Но при этом от всех вокруг — родителей, подруг, парней — слышала о том, что я полная, и мне нужно худеть", — призналась Лиза для Главреда.

Она начала работу с психологом, который раскрыл ее проблемы, которые тянулись с детства.Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

"Недавно я начала прорабатывать эту тему с психологом — думаю, что именно из-за этого прессинга у меня началось расстройство пищевого поведения. Раннее воспоминание из детства: мы пришли к тете на семейный ужин, и я ничего не ела. Когда тетя спросила, почему, ответила ей: "Папа сказал, что я толстая. Я не буду есть". Кажется, это была точка отсчета, хотя в пять лет ожирения у меня не было. Уверена, что мои родители даже не помнят этот момент, но по прошествии более десяти лет его помню я".

Супер топ-модель по-украински 2020 - Лиза Доронько / Пресс-служба

О том, что у нее началось расстройство пищевого поведения, Лиза поняла не сразу. Она считала себя слабовольной и постоянно плакала из-за того, что якобы не могла похудеть. Хотя и толстой не была.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

"Во время учебы в университете я захотела заниматься модельным бизнесом и начала изнурять себя. Могла съесть вечером ломтик хлеба, а утром бегать час на дорожке — это была уже нездоровая история", — отметила Доронько.

С психологической травмой по поводу веса девушка борется до сих пор. И призывает всех: будьте осторожны, выражая свое мнение о фигуре другого человека.

"Сейчас я вроде как принимаю себя. Но ключевой момент — "вроде как". В своей голове до сих пор жирная, потому что у меня не торчат кости. И даже когда мне делают комплименты по поводу фигуры, кажется, что люди врут, ведь любить мою фигуру невозможно, — говорит участница модельного реалити Нового канала. — Но главная мысль, которую я хочу донести:"люди, которые постоянно советуют другим похудеть или поправиться, должны держать свое мнение при себе. Ведь оно может испортить кому-то жизнь".

Напомним, в первом выпуске шоу Супер Топ-модель по-украински покинули 6 участниц, среди которых и была Лиза Доронько - она не смогла справиться хорошо с заданиями, и эксперты приняли решение, что у нее намного больше будушего в творчестве, нежели в модельном бизнесе.