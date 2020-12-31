Звезда Ганнибала и Славных парней сделал предложение

Рэй Лиотта / instagram.com/rayliotta/

Звезда фильмов и сериалов Рэй Лиотта, известный по фильмах Славные парни, Кокаин, Ганнибал, Идентификация, Револьвер, Козырные тузы и Реальные кабаны, объявил о радостном событии.

Американский актер Рэй Лиотта объявил о своей помолвке с Джейси Ниттоло в своем Instagram.

"Рождественские пожелания сбываются. Я попросил любовь всей моей жизни выйти за меня замуж, и, слава Богу, она сказала "да"!", - пишет он.

Избранница Рэя Лиотты Джейси Ниттоло воспитывает 4 детей.

Актер уже был женат на Мишель Грэйс, и у них есть 22-летняя дочь Карсен Лиотта, которая занялась актерской карьерой. Мишель Грэйс и Рэй Лиотта в разводе с 2004 года, но в дружеских отношениях.

Напомним, Владимир Остапчук заявил, что бывшая жена не дает ему видеться с детьми.