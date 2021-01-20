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Звезда назвала феминизм войной некрасивых женщин за создание несчастных мужчин

20 января 2021, 12:17

Оксана Акиньшина назвала борьбу за равноправие "заведомо проигрышной историей".

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина / oksana_akinshina / Instagram

Известная российская актриса Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин.

Такое заявление она сделала в комментарии изданию Известия, уточнив, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, поскольку действительно стоящего специалиста работодатель возьмет на работу вне зависимости от его пола.

"Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина - офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово", - сказала Акиньшина.

Актриса назвала борьбу за равноправие "заведомо проигрышной историей", объяснив это тем, что мужчины и женщины слишком разные.

"Хорошего специалиста оценят по достоинству независимо от гендерной принадлежности. У нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, но все равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина", - подчеркнула Акиньшина.

Читайте такжеДочь Брюса Уиллиса обнажилась в БДСМ-наряде против угнетения женщинПо ее словам, идеи феминистского движения ей безразличны. Она также назвала его проблемой некрасивых женщин, которые хотят не сами стать счастливыми, а сделать несчастными мужчин, окружающих феминисток.

"Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина настолько разные, что, в принципе, не должны существовать вместе. Но так случилось, что мы живем на одной планете. Мне безразличны идеи феминизма. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!" - сказала актриса.

33-летняя Акиньшина известна по ролям в таких фильмах, как "Стиляги", "Лиля навсегда", "Сестры" и других. Воспитывает троих детей, рожденных в двух браках.

Ранее известная певица Лариса Долина публично оскорбила феминисток, назвав их "глупыми женщинами".

феминизм Оксана Акиньшина
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