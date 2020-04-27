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"Глупые женщины": Лариса Долина публично оскорбила феминисток

27 апреля 2020, 19:46

Российская певица Лариса Долина в новом интервью обвинила феминисток в лицемерии и лжи, а также напомнила про Бога.

Лариса Долина
Лариса Долина отчихвостила феминисток

Украинофобка Лариса Долина дала провокационное интервью, в котором одной фразой растоптала течение феминисток.

Лариса Долина, которая считает Крым и Одессу русскими в интервью Известиям отчитала феминисток и уличила их во лжи. По ее словам, каждая женщина хочет любви, а феминистки, утверждающие, что мужчина уже не нужен, нагло врут. 

"Так говорят только глупые женщины. Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом. Все женщины хотят быть любимыми и все хотят любить. Я не исключение. Считаю, что все эти разговоры - только разговоры. Представительницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить", - сказала, как отрезала, певица.

Самое удивительное в том, что Ларисы Долиной официально нет в соцсетях, так что все возмущение хейтеры смогут писать разве что в своих личных блогах. Чертовски удобно.

Ранее молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала откровенное фото с мужем.

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