В Киеве "скакнет" температура: синоптик назвал дату

В Киеве скоро подскочит температура, предупредил синоптик / Reuters

В пятницу, 20 сентября, днем погода в Киеве ожидается мокрая - прогнозируется дождь, максимальная температура может составить +13 градусов.

В субботу, 21 сентября, в столице ожидается сухая погода, немного потеплеет, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды для Киева на воскресенье, 22 сентября, еще более оптимистичный - дождей не будет, а температура подскочит.

В понедельник также ожидается сухой и теплый день.

Погода, Киев:

20 сентября: днем +11…+13, слабый дождь;

21 сентября: ночью +3…+5, днем - +12…+14, переменная облачность;

22 сентября: ночью +7…+9, днем - +17…+19, переменная облачность;

23 сентября: ночью +5…+6, днем - +15…+17, небольшая облачность. Читайте также "Аномальный мороз в Украине": эксперт дала "успокоительный" прогноз погоды на зиму

Ранее в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода на месяц в Украине. Синоптики отметили, что на протяжении первого месяца осени 2019 в нашей стране температура будет немного выше, чем в предыдущие годы.