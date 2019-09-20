В Киеве "скакнет" температура: синоптик назвал дату

На выходные для Киева "радужный" прогноз погоды.
В пятницу, 20 сентября, днем погода в Киеве ожидается мокрая - прогнозируется дождь, максимальная температура может составить +13 градусов.
В субботу, 21 сентября, в столице ожидается сухая погода, немного потеплеет, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды для Киева на воскресенье, 22 сентября, еще более оптимистичный - дождей не будет, а температура подскочит.
В понедельник также ожидается сухой и теплый день.
Погода, Киев:
- 20 сентября: днем +11…+13, слабый дождь;
- 21 сентября: ночью +3…+5, днем - +12…+14, переменная облачность;
- 22 сентября: ночью +7…+9, днем - +17…+19, переменная облачность;
- 23 сентября: ночью +5…+6, днем - +15…+17, небольшая облачность.Читайте также"Аномальный мороз в Украине": эксперт дала "успокоительный" прогноз погоды на зиму
Ранее в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода на месяц в Украине. Синоптики отметили, что на протяжении первого месяца осени 2019 в нашей стране температура будет немного выше, чем в предыдущие годы.