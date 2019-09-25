Синоптик: заморозки отступают, но погода плачет / 1zoom.ru

Погода в Украине на завтра, 26 сентября, обещает осадки западу и северу, а заодно и Винницкой области.

А вот на востоке, в большинстве центральных и южных областей будет сухо.

"Заморозки отступают. Пока что", – заверила синоптик Наталья Диденко.

Температуру днем она прогнозирует на уровне +14-20 градусов в целом по стране. Прохладнее на севере – около +10-15 градусов.

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Впрочем, ближайшие потепление нагрянет в Украину уже на этих выходных.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине уже в ноябре выпадет первый снег – 12-17 числа. Эксперт добавил, что настоящая зима придет к нам в середине декабря.