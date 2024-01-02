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Бешеный ветер и снег: в Украине врежет -18 после затяжного потепления

Ангелина Подвысоцкая
2 января 2024, 19:44
В Украине 3 января может сойти большая снежная лавина из-за метели.
погода
Прогноз погоды в Украине на 3 января / фото: pixabay

Погода в Украине 3 января будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах скорость ветра будет достигать 20-25 м/с.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за метели может сойти большая снежная лавина даже при низких нагрузках.

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погода 3 января
Прогноз погоды в Украине на 3 января / фото: ventusky

Погода 3 января

В Украине 3 января будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и снег в западных, южных областях. Почти во всех областях Украины будет гололедица на дорогах. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в западных и южных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на Черниговщине и Сумщине ночью 10-15°, местами до 18° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -11

По данным meteoprog, 3 января будет дождь и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха повысится до -11...-6 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+ 9 градусов.

погода 3 января
Прогноз погоды в Украине на 3 января / фото: meteoprog

Погода 3 января в Киеве

В Киеве 3 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 января
Прогноз погоды в Украине на 3 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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