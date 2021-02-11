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Циклон не отступает: какие регионы Украины сегодня снова завалит снегом

11 февраля 2021, 07:18
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В Укравтодоре отчитались, каких бед непогода натворила за минувшую ночь, а синоптик спрогнозировал, чего ждать от погоды 11 февраля.

погода, зима, снег
Погода в Украине сегодня снова будет снежной / Фото Reuters

Снежный циклон, который в конце суток 10 февраля зашел на территорию западных регионов Украины, за минувшую ночь охватил почти всю правобережную часть страны. Погода в Украине сложная, на западе и севере идет снег и дождь при минусовой температуре, образуются значительные снежные заносы.

По состоянию на утро четверга, 11 февраля, сильный снег наблюдается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях. Температура воздуха колеблется от одного до семи градусов мороза, передает пресс-служба Укравтодора.

В Черновицкой и Закарпатской областях сегодня утром снег с дождем и гололед. В восточных и юго-восточных областях - туман.

Температура воздуха в центральных областях – от -1 до -8 градусов, на юге и востоке - от -1 до +4, в Черниговской и Сумской областях – от -9 до -14 градусов.

Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в областях, где в течение последних суток шел снег, местами заснеженное, в остальных областях – мокрое.

Проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами и расчистке проезжей части дорог от снега.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 907 единиц техники и 1164 рабочих.

Погода на сегодня

В четверг, 11 февраля, в Украине сохранятся сложные погодные условия. По всей территории страны, кроме юго-востока, временами ожидается снег и мокрый снег.

На Закарпатье, днем ​​в центральных, местами северных и Харьковской областях – снег с дождем. В западных, днем ​ в северных областях осадки будут значительными, в Карпатском регионе синоптик прогнозирует сильные осадки.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели.

Температура воздуха в северных и большинстве западных областей ночью 6-11 градусов мороза, днем ​​– от 0 до -5 градусов. На остальной территории ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем ​​1-6 тепла, на крайнем юге страны от 9 до 14 градусов выше нуля.

Погода в Киеве

Погода в столице и области сегодня также будет со снегом. Местами пройдет снег с дождем. Синоптик предупредил о гололеде. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха по области от 0 до -5 градусов, в Киеве 2-4 мороза.

Прогноз погоды на 11 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 11 и 12 февраля Украину продолжит засыпать снегом, а затем ворвется антициклон - осадки прекратятся, но температура значительно снизится.
  • Погода в Киеве продолжает ухудшаться. С 11 февраля в городе закрывают детские садики и школы. Отменены также продовольственные ярмарки и возможны изменения в работе метрополитена.
  • Синоптик назвала дату потепления в Украине.

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