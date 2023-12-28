Где в Украине будет бушевать непогода: порывы ветра будут 30 м/с

Погода в Украине 29 декабря будет достаточно сухой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В украинских Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат скорость ветра будет достигать 30 м/с.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 2 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина.
Погода 29 декабря
В Украине 29 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег в восточных областях и в Полтавском регионе. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Прикарпатье и в Крыму местами до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и местами в западных областях 8-13° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 29 декабря будет достаточно сухо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+10 градусов.
Погода 29 декабря в Киеве
В Киеве 29 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.
Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.
Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.
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