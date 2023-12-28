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Где в Украине будет бушевать непогода: порывы ветра будут 30 м/с

Ангелина Подвысоцкая
28 декабря 2023, 18:51
Синоптики объявили 2 уровень опасности в двух регионах из-за угрозы схождения снежной лавины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 29 декабря будет достаточно сухой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В украинских Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат скорость ветра будет достигать 30 м/с.

погода 29 декабря
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: ventusky

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 2 уровень опасности. Там может сойти снежная лавина.

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Погода 29 декабря

В Украине 29 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег в восточных областях и в Полтавском регионе. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на Прикарпатье и в Крыму местами до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и местами в западных областях 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 29 декабря будет достаточно сухо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -1...+4 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+10 градусов.

погода 29 декабря
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: meteoprog

Погода 29 декабря в Киеве

В Киеве 29 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 декабря
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине

Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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