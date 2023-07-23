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Грозы, град и шквалы: Украину атакуют сильнейшие ливни

Мария Тупик
23 июля 2023, 22:07 обновлено 23 июля, 22:20
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На юге, востоке и в центре Украины существенно повысится температура.
погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.com

Погода в Украине начиная со вторника будет неустойчивая. Хоть и жаркая воздушная масса балканского происхождения ворвется в страну.

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, значительное влагосодержание воздуха и станут причиной периодического выпадения осадков в сопровождении гроз, местами града и сильных шквалов.

На юге, востоке и в центре Украины существенно повысится температура.

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Погода на неделю

В понедельник, 24 июля, на территории большинства областей будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 °С, днём +22…+27 °С, в южных и юго-западных областях +28…+32 °С.

Во вторник, 25 июля, в западных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут грозовые дожди, днём местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 м/с. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, днём в центральных и южных областях местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16…+21 °С, днём +28…+33 °С, в южной части местами +34…+36 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

В среду, 26 июля, грозовые дожди сохранятся в западных областях, днём также неустойчивая погода накроет северные и центральные регионы Украины. Местами на Правобережье будут наблюдаться шквалы, сильные ливни и град. В восточных и южных областях сухо и жарко. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, в центральных и южных областях днём отдельные порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17…+22 °С, днём +30…+35 °С, в центральных и южных областях местами +36…+38 °С. В западной части заметно прохладнее – днём +18…+23 °С.

В четверг, 27 июля, ночью в центральных, северных и западных областях пройдут грозовые дожди, местами сильные осадки. Днём по всей территории страны, кроме восточных областей и Крыма ожидаются проливные дожди, грозы, град и шквалы, 18 – 23 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +12…+17 °С, днём +18…+23 °С. В центральных, южных и восточных областях ночью +19…+24 °С, днём +31…+36 °С.

В пятницу, 28 июля, сухая и малооблачная погода ожидается в западных областях; на остальной территории страны пройдут дожди с грозами. Местами осадки будут сильными. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +21…+26 °С.

Погода на выходные 29-30 июля

В субботу, 29 июля, под влиянием поля повышенного давления, в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время окажется в пределах +12…+17 °С, днём +23…+28 °С, на юге до +32 °С.

В воскресенье, 30 июля, сохранится погода без существенных осадков. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +26…+31 °С, в южных областях до +33 °С.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики сообщали, что август в столице Украины будет самым холодным из трех летних месяцев. С 1 по 10 августа 2023 года температура воздуха в среднем прогреется до 20°C.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. Весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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