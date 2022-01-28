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Какой будет погода в Украине в феврале 2022: синоптик назвал самые теплые и холодные дни

28 января 2022, 07:52
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Нас ждет классическая зима, но погода в Украине будет холодней, чем в прошлом году. В некоторые дни ударит мороз до -15°C, прогнозирует синоптик.

погода
Погода в Украине в феврале будет классической зимней / Reuters

Погода в Украине в феврале 2022 будет классической зимней практически во всех регионах страны. В среднем температура воздуха составит около трех-пяти градусов мороза, что немного ниже, чем зимой прошлого года.

Синоптик портала Wisemeteo прогнозирует, что осадков по Украине в феврале будет немного.

В целом, последний месяц зимы будет достаточно изменчивым. Временами температура будет колебаться от -15°C до -12°C.

Средняя температура месяца составит -5°С, затем к концу февраля постепенно повысится и уступит место новому сезону. Отмечается, что февраль сменится весной без резких скачков температур.

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Февраль 2022 в Киеве будет теплым

Средняя температура февраля в столице Украины составит -5 °C. Самый теплый день месяца будет 25 февраля с температурой +5°C, самый холодный день - 9 февраля со среднесуточной температурой около -15°C.

При этом прогноз погоды на февраль 2022 года более благоприятен, чем на тот же месяц сезона прошлого года.

Осадки в феврале будут умеренными. В основном, они ожидаются 11 февраля.

Погода в Одессе в феврале 2022

Последний месяц зимы в Одессе будет прохладным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха – около 0°C. Однако к концу месяца температура повысится, и столбики покажут отметку 5°С.

В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 77%.

Погода во Львове в феврале 2022

Февраль будет холодным, прогнозирует синоптик. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха составит около -1°С. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С.

В феврале ожидается больше осадков, чем в январе. Общее количество дней с осадками – около трех. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 86%.

Прогноз погоды в Днепре на февраль 2022

Средняя температура февраля 2022 года составит -1°C. Самым теплым днем месяца будет 1 февраля с температурой 8°C, самым холодным днем - 9 февраля со среднесуточной температурой около -13°C.

При этом прогноз на февраль 2022 года более благоприятен, чем на тот же месяц прошлого года. Осадки в феврале будут умеренными, ожидаются в основном 7 февраля.

Прогноз погоды в Харькове на февраль 2022

Последний месяц зимы в Харькове ожидается морозным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха будет около -2°C. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 88%.

Погода в Херсоне в феврале 2022

Последний месяц зимы будет прохладным. С 1 по 10 февраля средняя температура воздуха составит около 0°C. Однако к концу месяца температура повысится и столбики покажут отметку 2°С. В феврале осадков ожидается меньше, чем в январе. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 73%.

Как сообщал Главред, синоптик прогнозировал, что в феврале средняя месячная температура воздуха будет близка к норме - на уровне 0-4 градусов ниже нуля, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - около 1° с отметкой плюс.

Также прогнозируют в феврале месячное количество осадков в 22-40 миллиметров, в Карпатах, Закарпатье, горах Крыма - 52-75 миллиметров, на подавляющем большинстве западных и юго-западных территорий - меньше нормы, а на остальных - около нормы.

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