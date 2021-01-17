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Когда в Украине утихнут морозы: названа дата

17 января 2021, 14:20

На следующей неделе в Украине еще ударит -24, говорит прогноз погоды.

погода, мороз
Синоптик дал прогноз погоды на неделю / Фото pixabay.com

Новая неделя начнется с трескучих морозов, но ближе к пятнице погода в Украине изменится, и столбики термометров поползут вверх, но не везде.

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в Украине будет солнечно, в некоторых регионах ожидается снег.

Прогноз погоды на 18 января

Погода в Украине в понедельник будет солнечной и морозной. Синоптик не прогнозирует существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днем – от 13 до 16 градусов ниже нуля. Холоднее всего будет в Луцке, Ровно, Чернигове и Сумах – там столбики термометров ночью опустятся до -21…-22 градусов.

Погода в Украине 18 января / meteo.gov.ua ​

Прогноз погоды на 19 января

На Крещение, 19 января, Украину заморозит еще сильнее – почти по всей территории страны ночью ожидается около 21 градуса ниже нуля. Днем будет немного теплее: на Западе – от -4 до -9 градусов, в Центре – от -9 до -13, на Востоке – от 13 до 15 градусов мороза, на Юге – от 8 до 10 градусов ниже нуля.

Осадки 19 января не прогнозируются. Лишь в Ужгороде, во Львове и Ивано-Франковске днем ожидается снег.

Прогноз погоды на 19 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 20 января

В среду, 20 января, сильные морозы ударят по Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Там столбики термометров опустятся ночью до -22…-24 градусов.

В центральных областях днем от 7 до 9 мороза, ночью – 15-17 градусов ниже нуля.

В западных областях потеплеет – днем столбики термометров покажут от 0 до +2, местами +1…+3. Ночью будет морозно – 6-11 градусов ниже нуля.

В целом, по Украине будет без осадков, на Западе в течение суток ожидается снег.

Прогноз погоды на 20 января / meteo.gov.ua ​

Погода в Украине 21 января

В четверг потеплеет по всей территории Украины. Дневная температура будет плюсовой – от 1 до 6 градусов выше нуля. Только на Востоке сохранится легкий мороз – от -3 до -5.

Ночью в западных регионах температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, в Житомире и Виннице – от -3 до -5, в Центре и на Севере страны – от -7 до -11. В восточных регионах будет холодно – до -20…-22 градусов.

Осадки синоптик не прогнозирует. По всей территории Украины прогнозируется переменная облачность.

Прогноз погоды на 21 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 22 января

В пятницу, 22 января, относительно тепло будет по всей территории Украины. Синоптик прогнозирует плюсовые значения днем и небольшой мороз ночью. Столбики термометров в дневное время поднимутся до +4...+6 градусов, в ночное - от -1 до -3, в Харьковской и Луганской областях - от -4 до -7 градусов. В течение суток осадки не прогнозируются.

Прогноз погоды на 22 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости:

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