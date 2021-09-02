Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине немного изменится, и еще будет тепло. По прогнозу синоптиков, после похолодания, стоит ожидать +25 градусов.

В течении следующей недели в Украине будет еще холодно. Синоптики прогнозируют скромные +13 +15 градусов по стране, немного теплее на юге, +17 +20.

По предварительному прогнозу, с 8 сентября температура повысится, и до середины сентября ожидаются +16 +23 градуса, на юге до +25 тепла.

А вот в пятницу, 3 сентября, в Украине будет свежо, зато солнечно и без осадков.

В пятницу, 3 сентября, осадки не ожидаются, температура по стране выровняется до +15 +19, только на юге +19 +21.

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Сильно похолодает ночью, +5 +11 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.