Когда явится жара +25: синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни июня

Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на ближайшие дни / УНИАН

В воскресенье, 6 июня, погода в Украине будет такой - ожидаются небольшие кратковременные дожди, температура днем +19-24 градусов. Об этом сообщили сотрудники Укргидрометцентра.

"6 июня переменная облачность. В северо-восточных областях, Карпатах и на Закарпатье небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Днем в Украине местами грозы. Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градусов, в Карпатах ночью 5-10 градусов, днем 13-18 градусов", ‒ заявили они.

Также синоптики добавили, что 6 июня в большинстве районов Волынской, Ривненской, Тернопольской, Житомирской, Сумской областей и местами на Киевщине (в районе Чернобыля и в Киеве) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 6 июня облачно, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем ‒ 21-23 градусов.

Переменная облачность будет наблюдаться и на Киевщине. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градусов.

7-8 июня в Украине ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы (в западных областях местами небольшие дожди). Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем ‒ 20-25 градусов.

9 -10 июня в Украине ночью существенных осадков не ожидается, днем ‒ кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-15 градусов, днем 20-25 градусов.

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Напомним, ранее синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33...+ 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.