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Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата потепления

3 июня 2021, 21:03
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В Украине скоро изменится погода с приходом потепления.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время изменится с приходом потепления. Как обещают синоптики, хоть градусы будут все еще незначительными, как для лета, после холодного начала июня они смогут порадовать жителей страны.

При этом осадков все еще будет немало.

В пятницу, 4 июня, температура воздуха начнет немного повышаться - до +17+22 градусов. Только на юго-востоке (Донеччина, Луганщина, Запорожье и Крым) будет прохладнее - от +14 до +19.

В субботу, 5 июня, на севере в первый выходной день лета будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до +20, ночью будет до +12.

На юге зонтики понадобятся жителям Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Теплее всего днем будет в Николаевской области – до + 21, ночью температура воздуха составит +13.

На востоке – дожди с грозой и до +19 днем и до +13 ночью.

На западе – солнечно. Теплее всего днем будет в Закарпатской области – до +22, ночная температура будет на уровне +11.

В центре пройдут дожди только в Полтавской области. Днем синоптики прогнозируют до +20, ночью – до +12.

В Киеве тоже существенных осадков не предвидится. Днем температура воздуха прогреется до +20, ночью термометры покажут +12.

В воскресенье, 6 июня, на севере дожди затронут Сумскую область. Дневная температура составит до +22, ночная – до +13.

На юге осадки продолжатся в Запорожской области. Днем теплее всего будет в Одесской области – до +23, а ночью в Крыму – до +13.

На востоке в воскресенье синоптическая ситуация не изменится – грозы и +22 днем, +12 ночью.

На западе снова теплее всего днем будет в Закарпатской области – +23, ночная температура будет до +11.

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В центре синоптики опять прогнозируют грозы в Полтавской области. Дневная температура составит до +22, ночная – до +12.

В Киеве – солнечно и +22 днем, +13 ночью.

"В настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов", - говорит синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

Такого же мнения и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, еще в мае стало понятно, что лето будет холодным.

"Очень важная примета была 24 мая, это Маковея Мокрого. Если на Маковея дождь, то все лето будет мокрое, практически до 10 июля", - объяснил Горбань.

Прогноз погоды на лето 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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