Народный синоптик сказал, когда в Украине наступит бабье лето

В последнюю десятидневку сентября ожидается бабье лето, спрогнозировал народный синоптик / УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц. Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.

В начале первого месяца осени днем будет умеренно тепло, а ночи прогнозируются холодные, рассказал эксперт Фактам.

По словам собеседника, почти всю вторую декаду сентября будет тепло, а потом ожидается снижение температуры.

"…Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя – вот таким будет конец сентября", – спрогнозировал Деркач.

Ранее кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Вера Балабух говорила, что погода в Украине осенью 2020 будет засушливой.