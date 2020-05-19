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В Киеве бушевал сильный ветер - фото последствий

19 мая 2020, 20:09

Вчера в столице наблюдались сильные порывы ветра. В результате было повалено около 40 деревьев.

В Киеве ветер повалил 40 деревьев - фото Facebook

Непогода в Киеве - в результате порывов сильного ветра в столице было повелено 40 деревьев. Еще 18 деревьев было повреждено.

Как пишет в Facebook КП Киевзеленстрой, первые сообщения об упавших деревьях начали поступать в аварийно-диспетчерскую службу вчера в 16:00.

Киевляне сообщили о 12 поваленных деревьев.

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"Работники районных КП УЗН насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях. Больше всего пострадал Деснянский район - там упало 10 деревьев, а вот Голосеевский район непогода миновала. Уборка территорий продолжается", - рассказали в "Киевзеленстрое".

По данным Украинского гидрометцентра, до конца дня в Киеве сохранится облачная погода, осадков не ожидается.

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  • Непогода в Киеве 18 мая
  • Непогода в Киеве 18 мая
  • Непогода в Киеве 18 мая

В ближайшие два дня в столицу вернется солнце: 20 и 21 мая синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями, температура днем поднимется до +17, ночью до +9. Впрочем, дожди в Киев вернутся уже 22 мая, а температура воздуха днем упадет до +12.

Ранее климатолог дала прогноз погоды для Украины на лето 2020. На протяжении всего лета будут чередоваться прохладный и теплый периоды.

Также напомним, синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

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