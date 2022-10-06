Октябрь поменялся местами с сентябрем: бабье лето задержится почти до конца месяца - синоптик

Бабье лето 2022 продлится почти до конца октября / Фото pixabay.com

Погода в Украине в ближайшее время порадует украинцев. На смену дождям и холоду пришло потепление. Народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует, что в целом октябрь 2022 будет теплее, чем сентябрь.

В целом, потепление в Украине может задержаться приблизительно до конца второй декады октября 2022, написал синоптик на своей странице в Facebook.

"Есть хорошая новость. Похоже, я на несколько дней ошибся, скорее всего бабье лето, которое сегодня начало наступать, задержится не до 10-12 числа, как я раньше прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября. Такое ощущение, что сентябрь с октябрем поменялись", - написал Щедрин.

Он предупредил, что дата окончания потепления еще не окончательна.

"Говорю сразу, я пока совсем точно еще не знаю, поэтому этот прогноз может быть не на 100% точный", - отметил синоптик.

Какой будет погода в Украине в октябре 2022 / facebook.com/Stas1234567

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в первой декаде октября в большинстве областей Украины начнется плавное наступление бабьего лета. Уже с середины текущей недели постепенно, начиная с западных и юго-западных регионов страны, температура воздуха начнёт повышаться.

Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал в своей книге, что погода в Украине осенью будет очень контрастной. В октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

Другие новости: