В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптика

До конца сентября погода в Украине будет такой, как сейчас. Бабье лето придет в начале октября — в период с 1 по 10 число, говорит прогноз погоды.
Народный синоптик Стас Щедрин спрогнозировал, когда в Украину придет бабье лето 2022.
По словам специалиста, в сентябре 2022 бабьего лето можно не ждать - до конца месяца погода в Украине будет такой, как сейчас.
"Бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число", — прогнозирует синоптик.
Щедрин не исключает, что нынешней осенью может быть два бабьих лета. Второе возможно в первых числах ноября. Тогда в Украине тоже ожидается потепление и малодождевая погода, говорит прогноз погоды.
Как сообщал Главред, синоптик и климатолог Светлана Бойченко также прогнозировала, что бабье лето 2022 придет в Украину в октябре и продлится две недели.
Погода в Украине на осень 2022
Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.
В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.
Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.
Другие новости:
- В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022
- Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022
- Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды