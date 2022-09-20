В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптика

Бабье лето 2022 придет в Украину в начале октября / Фото pixabay.com

Народный синоптик Стас Щедрин спрогнозировал, когда в Украину придет бабье лето 2022.

По словам специалиста, в сентябре 2022 бабьего лето можно не ждать - до конца месяца погода в Украине будет такой, как сейчас.

"Бабье лето придет, скорее всего, в начале октября — в период с 1 по 10 число", — прогнозирует синоптик.

Щедрин не исключает, что нынешней осенью может быть два бабьих лета. Второе возможно в первых числах ноября. Тогда в Украине тоже ожидается потепление и малодождевая погода, говорит прогноз погоды.

Как сообщал Главред, синоптик и климатолог Светлана Бойченко также прогнозировала, что бабье лето 2022 придет в Украину в октябре и продлится две недели.

Погода в Украине на осень 2022

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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