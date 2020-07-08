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Синоптик поделилась погодной сенсацией

Погода в Харькове очень резко изменилась, сообщила Диденко.

8 июля 2020, 20:33
Диденко сообщила, что в Харькове за сутки температура сенсационно рухнула – Погода Харьков
В Харькове за сутки температура сенсационно рухнула, сообщила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко поделилась погодной сенсацией – температура воздуха в Харькове за сутки рухнула почти на 15 градусов.

Погода в Харькове во вторник вечером, 7 июля, была жаркой, а в среду, 8 числа, жара отступила, поделилась синоптик на своей странице в Facebook.

Эксперт отметила, что вчера в областном центре в 18:00 было более +34 градусов, а сегодня в это же время – +20.

"Синоптические сенсации! Харьков. Вчера в 18 часов в Харькове наблюдалось +34,6 градуса. Сегодня в 18 часов в Харькове наблюдалось +20 градусов", – отметила Диденко.

В Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для Харькова на четверг, 9 июля. Синоптики отметили, что ночью ожидается +17…+19 и дождь, а днем прогнозируется сухая погода, температура может составить +24…+26 градусов.Читайте такжеПогода в Украине в июле 2020: синоптик предупредил о ливнях и назвал температуру

Диденко сообщила, что в Харькове за сутки температура сенсационно рухнула – Погода Харьков
В Харькове за сутки температура сенсационно рухнула, сообщила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики предупредили о росте температуры воздуха в Киеве. В Укргидрометцентре спрогнозировала, что 9 июля в столице максимальная температура днем составит +24, 10 числа – +27, а 11 июля превысит отметку в +30.

Наталья Диденко новости Харькова прогноз погоды
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