Зима не отступает: синоптик дал снежный прогноз до конца недели

Синоптик пообещал снег и небольшие "минусы" / Фото Reuters

С понедельника, 25 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптик спрогнозировала сильный ветер, снегопады и дожди. А уже со среды, 27 января, еще и снизится температура воздуха.

Погода в Украине 25 января

В понедельник на западе Украины ожидаются значительные снегопады. В восточных областях будет облачно и без осадков. На остальной территории страны прогнозируется мокрый снег и дождь, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В западных областях температура воздуха ночью ожидается в пределах -1 +1, а днем от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

В центральных областях столбики термометров ночью покажут +2… +4, а днем - потеплеет до +7. На юге страны ночью ожидается +2…+5 градусов, днем до +6… +9. В северных областях температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1… +4, а днем от +3 до +7. На востоке ночью ожидается +1… +4, а днем +4… +7.

Погода в Киеве в понедельник будет дождливой. Температура воздуха ночью составит от двух до четырех градусов тепла, днем – от +4 до +6.

Прогноз погоды на 25 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 января

Во вторник в Украине немного похолодает. В западных, северных и центральных областях синоптик прогнозирует дождь со снегом, а в южных и восточных областях - дождь.

На западе температура ночью -4… -1, а днем -1… +1. В центральных областях ночью и днем -1…+2. На севере страны в течение суток температура прогнозируется в пределах -1… +1. В восточных областях будет потеплее: ночью +1… +4 градуса, а днем +2…+6. На юге существенно потеплеет, особенно днем – до +10 градусов.

Погода в Киеве будет сырой, ожидается мокрый снег. Столбики термометров в течение суток покажут от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 26 января / meteo.gov.ua

Погода на 27 января

Среда будет с осадками по всей Украине кроме Донецкой и Луганской областей. В западных и северных областях ожидается снег, в центре и на юге – снег с дождем.

Ночью подморозит максимально до минус четырех градусов, днем – от 0 до -2, в Донецкой и Луганской областях – от 0 до +2 градусов.

Погода в Киеве будет ветреной – юго-западный ветер со скоростью в 7-12 м/с. Днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью -1…-3, днем -1…+1.

Прогноз погоды на 27 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 января

В четверг, 28 января, в западных регионах Украины будет без осадков, на севере и в центре – снег, на остальной территории – снег с дождем.

Ночью – легкий мороз: от -1 до -6 градусов, на востоке теплее – около нуля градусов.

Погода в Киеве днем будет снежной. Температура воздуха ночью -1…-3, днем -1…+1. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 28 января / meteo.gov.ua

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Погода в Украине 29 января

Последний день рабочей недели будет облачным и без осадков. Сухо будет по всей территории Украины, прогнозирует синоптик. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, ночью в западных областях ожидается -4…-7, на востоке и юге теплее – от 1 мороза до 4 тепла.

Прогноз погоды на 29 января / meteo.gov.ua

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