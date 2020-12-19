УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности

19 декабря 2020, 22:53

В Киеве в воскресенье ожидается туман.

Киев окутает туманом / УНИАН

В Киеве 20 декабря ожидается сильный туман. Жителей предупреждают о плохой видимости.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров.

Также был объявлен первый уровень опасности, желтый.

В связи с этим, киевские власти рекомендуют водителям:

  • снизить скорость движения в этот период,
  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом,
  • придерживаться безопасной дистанции к другим автомобилям,
  • при остановке включать аварийную световую сигнализацию,
  • избегать резких маневров на дороге.

Отметим, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киеве 20 декабря будет сухо. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.

Читайте также​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

погода КГГА прогноз погоды Погода Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном пленуПрогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасностиНепогода в Украине: спасатели предупредили об опасности Погода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снегаПогода на Новый год 2021 и Рождество: синоптик рассказал, ждать ли снега ​Погода на День святого Николая: к чему готовиться украинцам​Погода на День святого Николая: к чему готовиться украинцам Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасностиПогода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности
Следующий материал

Последние новости

23:27
Новый штамм оказался опаснее​: Британия вводит полный локдаун из-за нового типа коронавируса
23:12
Украинские писатели сфотографировались для эротического календаря Фото
22:53
Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности Видео
22:40
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
22:10
Актер Дизель шоу признался, как сбегал из женского общежития
Реклама
21:59
Карантинные выплаты предпринимателям: в Кабмине сделали важное разъяснение Видео
21:50
В ПЦУ озвучили позицию по поводу легализации марихуаны Видео
21:22
90-летнего Григория ​Чапкиса срочно госпитализировали Видео
20:55
Шабунин опроверг информацию о незаконном обогащении Портнова
20:50
МИД обвинил РФ в усилении репрессий в Крыму на фоне пандемии
20:50
У главной елки Украины произошел пожар: стала известна причина Фото Видео
19:53
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
19:48
В Африке пираты захватили в плен украинских моряков: реакция МИД
19:47
В Киеве зажгли главную елку страны: как выглядит новогодняя красавица Видео
19:34
Хакерский удар по США: Трамп разразился гневом из-за России и американских СМИ Видео
19:05
Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко Видео
19:00
Катар возобновил авиарейсы из Украины
18:59
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
18:31
Врач предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине Видео
18:30
"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США Видео
Реклама
17:52
Под Одессой директора детдома обвинили в растлении малолетних
17:46
Остался только каркас: под Херсоном сгорела главная новогодняя елка​ Видео
17:25
У Трампа выдвинули новое обвинение против России Видео
17:08
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Видео
17:08
В Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина Фото Видео
16:52
Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
16:36
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
16:34
В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19 Видео
16:22
"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму Видео
15:59
Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
15:48
Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло Видео
15:31
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Видео
15:15
Переговоры по Донбассу и оружие для Украины: эксперт раскрыл планы Байдена Видео
15:00
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
14:48
Экс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным Видео
14:31
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
13:57
Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие Видео
13:56
Семейные врачи будут тестировать украинцев на коронавирус - Минздрав Видео
13:41
"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой Видео
13:02
У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V Видео
Реклама
12:56
Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном Видео
12:32
В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска
12:29
В Украине изменились правила тестирования на коронавирус - Степанов Видео
12:21
Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Видео
11:54
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
11:37
Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга Видео
11:28
В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия Видео
11:24
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
10:58
У Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина Видео
10:39
Разгон ФОПов может закончиться для Зеленского Ростовом мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять