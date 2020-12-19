Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности

Киев окутает туманом / УНИАН

В Киеве 20 декабря ожидается сильный туман. Жителей предупреждают о плохой видимости.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров.

Также был объявлен первый уровень опасности, желтый.

В связи с этим, киевские власти рекомендуют водителям:

снизить скорость движения в этот период,

включить противотуманные фары вместе с ближним светом,

придерживаться безопасной дистанции к другим автомобилям,

при остановке включать аварийную световую сигнализацию,

избегать резких маневров на дороге.

Отметим, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киеве 20 декабря будет сухо. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.

Читайте также​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: