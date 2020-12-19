Погода ухудшится: спасатели предупредили киевлян об опасности

В Киеве в воскресенье ожидается туман.
В Киеве 20 декабря ожидается сильный туман. Жителей предупреждают о плохой видимости.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), в связи с туманом ночью и утром в воскресенье ожидается видимость в пределах 200-500 метров.
Также был объявлен первый уровень опасности, желтый.
В связи с этим, киевские власти рекомендуют водителям:
- снизить скорость движения в этот период,
- включить противотуманные фары вместе с ближним светом,
- придерживаться безопасной дистанции к другим автомобилям,
- при остановке включать аварийную световую сигнализацию,
- избегать резких маневров на дороге.
Отметим, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киеве 20 декабря будет сухо. Температура воздуха одинакова как днем, так и ночью – 0...+2 градуса.
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Автор: Мария Тупик