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Погода в Украине завтра: синоптик предупредил, где разбушуются стихии

В нашей стране местами возможны град и шквалы, отметили в Укргидрометцентре.

23 июня 2020, 16:29
Синоптики предупредили, что в ряде областей Украины разбушуются стихии
В ряде областей Украины разбушуются стихии, предупредили синоптики / УНИАН

В среду, 24 июня, в западных областях Украины прогнозируются значительные дожди, в большинстве регионов нашей страны ожидаются грозы.

Прогноз погоды для отдельных районов украинского государства еще более неблагоприятный – возможны шквалы 15-20 м/с и град, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сухая погода в среду прогнозируется только на востоке Украины.

Погода на завтра в Украине – где не ожидаются осадки:

  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область.

В Укргидрометцентре отметили, что максимальная температура днем может составить +30 градусов. Самая жаркая погода ожидается на юге и на востоке нашей страны.

Синоптики предупредили, что в ряде областей Украины разбушуются стихии
В ряде областей Украины разбушуются стихии, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеНепогода на западе Украины: водой сносило людей, затоплено 9 районовРанее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Киеве 24 июня будет достаточно комфортной, однако возможны кратковременные дожди и гроза. Максимальная дневная температура в столице прогнозируется +25 градусов.

Погода в Украине прогноз погоды синоптик
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