Дожди и заморозки: синоптик ошарашила прогнозом на неделю

Синоптик предупредила о дождях и заморозках / УНИАН

Погода в Украине - на выходных в нашей стране было прохладно и без конца лил дождь. Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, когда все-таки стоит ждать тепла.

По ее информации, в понедельник, 25 мая, в Украине будут идти дожди, погоду будет определять атмосферный фронт.

"В большинстве областей 25 мая ожидаются дожди. В восточной части и на Юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на востоке Украины — с юго-востока, небольшой, максимум умеренный", — написала она в Facebook.

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Согласно прогнозу Диденко, ближайшей ночью заморозки маловероятны. Столбики термометров покажут +6 +12 градусов.

"Завтра днем предполагается +14 +17 градусов, очаг холода — над Киевской областью и Карпатами, +9 +12 градусов, на Востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +15 +20 градусов", — написала она.

В Киеве завтра будет холодно и дождливо.

"Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов. Если правда то, что завтра заработает метро, то там можно будет погреться", — шутит синоптик.

По словам Диденко, небольшое потепление можно ожидать со среды, 27 мая.

"Ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня", — пишет она.

Погода в Украине

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Как ранее писал Главред, в Карпатах 24 мая, за неделю до начала лета, внезапно выпал снег. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, осадки в виде снега зафиксированы на горе Поп Иван Черногорский.