УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Дожди и заморозки: синоптик ошарашила прогнозом на неделю

24 мая 2020, 21:59

По словам народного синоптика, незначительного потепления стоит ждать не раньше среды, 27 мая.

Киев,дождь
Синоптик предупредила о дождях и заморозках / УНИАН

Погода в Украине - на выходных в нашей стране было прохладно и без конца лил дождь. Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, когда все-таки стоит ждать тепла.

По ее информации, в понедельник, 25 мая, в Украине будут идти дожди, погоду будет определять атмосферный фронт.

"В большинстве областей 25 мая ожидаются дожди. В восточной части и на Юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на востоке Украины — с юго-востока, небольшой, максимум умеренный", — написала она в Facebook.

Читайте такжеСухая пауза и заморозки: синоптик дала прогноз погоды для Украины

Согласно прогнозу Диденко, ближайшей ночью заморозки маловероятны. Столбики термометров покажут +6 +12 градусов.

"Завтра днем предполагается +14 +17 градусов, очаг холода — над Киевской областью и Карпатами, +9 +12 градусов, на Востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +15 +20 градусов", — написала она.

В Киеве завтра будет холодно и дождливо.

"Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов. Если правда то, что завтра заработает метро, то там можно будет погреться", — шутит синоптик.

По словам Диденко, небольшое потепление можно ожидать со среды, 27 мая.

"Ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня", — пишет она.

Погода в Украине

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Как ранее писал Главред, в Карпатах 24 мая, за неделю до начала лета, внезапно выпал снег. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, осадки в виде снега зафиксированы на горе Поп Иван Черногорский.

погода Погода на завтра Погода на неделю Погода на сегодня Погода на месяц прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Дожди и заморозки: синоптик ошарашила прогнозом на неделю». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:28
Всему виной автомат: одиозная Чорновол пожаловалась на действия ГБР
22:00
"Поярков на каком месяце беременности?": в Сети смеются над акцией Стоп реванш Видео
21:59
Дожди и заморозки: синоптик ошарашила прогнозом на неделю
21:37
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
21:22
Савченко в скандальном интервью российскому НТВ "наехала" на Порошенко Видео
20:38
У погибших в руках оружие: появилось видео кровавой бойни под Житомиром Видео
20:26
В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов Видео
19:58
Bloomberg заявило о провальном рейтинге Путина: разгорелся скандал
19:44
Погибший нардеп Давиденко одолжил неизвестному 1,5 миллиона долларов
19:30
В Киеве открывают метрополитен: как попасть в подземку
19:01
В Китае сделали резонансное открытие по коронавирусу
18:54
Участники акции Стоп реванш явились под дом Зеленского с требованиями Фото Видео
18:17
В Чехии возобновляют выдачу рабочих виз для украинцев
17:36
В преддверии лета в Карпатах выпал снег Видео
16:54
Угрозы и неожиданный враг: новые факты в деле о гибели нардепа Давыденко Видео
16:35
"Нужна команда": Притула ответил на вопрос об участии в выборах мэра Киева
16:10
Фура смяла бус: в жутком ДТП на Львовщине погибли четверо
15:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
15:29
В Украине повышают тарифы на электроэнергию: названа дата Видео
15:03
Экс-премьер России сказал, кто может быстро заменить Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять