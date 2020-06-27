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В Украине участились смерчи: почему не стоит доверять прогнозу погоды

Климатолог пояснила из-за чего возникают смерчи и как их спрогнозировать.

27 июня 2020, 23:57
Сочи,смерчи,непогода
В Украине усилились смерчи / instagram.com/pavelpetrovskiy

Погода в Украине - за последние годы в нашей стране стали мощнее смерчи. Негативные последствия экстремальных погодных явлений нужно минимизировать.

Для этого в Украине нужно создать сеть оперативного предупреждения с привлечением местных синоптиков, рассказала климатолог Светлана Бойченко, передает Обозреватель.

"В Украине смерчи бывают. Чаще всего они связаны с определенными синоптическими условиями, а также с орографией местности, которая способствует завихрению воздушных масс. Но проблема в том, что заранее предсказать их проявления невозможно", – подчеркнула она.

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Климатолог уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

"Должна существовать система оперативного предупреждения. На местах синоптики могут отслеживать такие процессы и давать оперативные прогнозы для того, чтобы в крайнем случае люди спрятались и хотя бы частично сберегли свое имущество. Основное – это предупреждение населения", - заявила она.

Ранее синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине. За последние 10-15 лет температура воздуха на территории Украины выросла на 1-2 градуса.

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