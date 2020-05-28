Будет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине

Погода в Украине изменится в сторону потепления/ espreso.tv

Во всех странах Северного полушария отмечаются изменения климата - среднегодовая температура воздуха по сезонам года повышается. Погода в Украине также изменится. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, тем менее оно выражено. Но тем не менее потепление все равно доходит до Украины и является одним из крупнейших.

"Мне сложно судить относительно Австралии, ведь это Южное полушарие. Там есть свои особенности атмосферных процессов. А что касается Северного полушария, то во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

Синоптик также добавил, что южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. Это выражается в заметном повышении температуры и уменьшении эффективности осадков за счет их испарения.

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Как сообщал Главред, ранее синоптики из Швейцарии дали прогноз, что уже к 2050 году климатические пояса в мире сместятся, и погода в Киеве станет как в австралийской столице Канберре.

В свою очередь, председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.