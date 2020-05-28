УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Будет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине

28 мая 2020, 09:12

В Украине фиксируют одно из самых больших повышений температуры воздуха.

Жара, кот, погода
Погода в Украине изменится в сторону потепления/ espreso.tv

Во всех странах Северного полушария отмечаются изменения климата - среднегодовая температура воздуха по сезонам года повышается. Погода в Украине также изменится. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, тем менее оно выражено. Но тем не менее потепление все равно доходит до Украины и является одним из крупнейших.

"Мне сложно судить относительно Австралии, ведь это Южное полушарие. Там есть свои особенности атмосферных процессов. А что касается Северного полушария, то во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших", - сказал Кульбида в интервью РБК-Украина.

Синоптик также добавил, что южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. Это выражается в заметном повышении температуры и уменьшении эффективности осадков за счет их испарения.

Читайте такжеКак на Юге Франции: синоптик анонсировала грядущие погодные аномалии

Как сообщал Главред, ранее синоптики из Швейцарии дали прогноз, что уже к 2050 году климатические пояса в мире сместятся, и погода в Киеве станет как в австралийской столице Канберре.

В свою очередь, председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.

Николай Кульбида Погода в Украине синоптик новости Украины прогноз погоды климат погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Будет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:56
Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды
09:50
"Лох педальный, ничтожество": Вятрович и Червоненко поругались в прямом эфире Видео
09:45
В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева
09:44
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
09:32
Убийство и вооруженное нападение: всплыли новые факты о житомирском стрелке Видео
09:29
Зачем Зеленский хочет реанимировать труп под названием ГУАМ мнение
09:27
Коронавирус в Украине: добавилось еще почти 500 новых зараженных
09:12
Будет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине
09:00
В Минздраве спрогнозировали, когда коронавирус перестанет "косить" украинцев Видео
08:41
Пенсионная реформа, как и все остальные "реформы", окончится крахом мнение
08:29
Найден новый способ предсказывать распространение коронавируса
08:22
Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло
08:02
Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты Видео
07:41
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: дипломат рассказал, как РФ попыталась шантажировать ООН
07:33
"Зачетные сиськи": Ирина Шейк показала сочную грудь
06:59
Почему обыски у Порошенко - это цирк мнение
06:42
Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз Видео
06:20
Почему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученых
05:50
Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020
05:18
Нейтрализует коронавирус: ученые сделали прорыв в создании вакцины против COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять