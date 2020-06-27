От засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климата

В Украине резко меняется климат / Reuters

В Украине все отчетливее проявляются изменения климата, заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк.

Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.com, в Одесской области после грунтовой, гидрологической и климатической засухи наступил период высокой водности, когда на небольшую территорию выпадает огромное количество осадков.

"Это как раз конкретное и четкое проявление изменений климата, которые проявляются в различных регионах. Такие осадки непродуктивны, они даже вредны для сельского хозяйства, размывают дороги и так далее. Украине нужно готовиться к подобным явлениям по всем регионам", - предупредил ученый.

В то же время он подчеркнул, что изменения климата приведут к росту скорости ветра, что принесет определенную разрушительную силу.

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"Такие процессы участятся. Добавятся грозы с крупным градом. Большое количество осадков, которое выпадет на небольшую территорию, будет приводить к формированию паводков. Также будут расти затяжные засухи и высокие температуры", - добавил Яцюк.

Напомним, ранее климатологи рассказали о том, что ураганы и тропические циклоны становятся сильнее по мере нагрева планеты, ведь более теплая вода обеспечивает больше энергии, которая их питает.