Синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020

Погода в Украине осенью будет теплой / Фото: facebook/Mysh Mark

Погода в Украине осенью 2020 будет теплее обычной, а лето продлится до конца сентября.

Об этом рассказала метеоролог Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.

По словам метеоролога, в этом году лето не будет уходить весь первый месяц осени. А вероятность того, что зима будет суровой составляет "меньше десяти процентов".

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - отметила синоптик.

Кроме этого, метеоролог рассказала об изменениях, которые происходят с климатом в Украине.

"Климатические зоны, к примеру, в Украине, смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными", - рассказала она.

По ее словам, сейчас наблюдается очень много экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях.

Как сообщал Главред, вближайшую неделю в Украине стоит ожидать повышения температуры.