Синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020

Лето не будет уходить весь первый месяц осени.
Погода в Украине осенью 2020 будет теплее обычной, а лето продлится до конца сентября.
Об этом рассказала метеоролог Татьяна Адаменко в интервью УНИАН.
По словам метеоролога, в этом году лето не будет уходить весь первый месяц осени. А вероятность того, что зима будет суровой составляет "меньше десяти процентов".
"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - отметила синоптик.
Кроме этого, метеоролог рассказала об изменениях, которые происходят с климатом в Украине.
"Климатические зоны, к примеру, в Украине, смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными", - рассказала она.
По ее словам, сейчас наблюдается очень много экстремальных погодных явлений. Они и ранее наблюдались, но теперь повторяются чаще, в нехарактерные для своего развития сезоны и не на свойственных им территориях.
Как сообщал Главред, вближайшую неделю в Украине стоит ожидать повышения температуры.