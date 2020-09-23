Синоптик предупредила о неприятном "погодном сюрпризе"

Украине грозит сильный ветер, спрогнозировала эксперт / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ближайшие выходные – 26-27 августа, погода преподнесет Украине "неприятный сюрприз".

Украине в субботу и воскресенье грозит сильный юго-восточный ветер, поделилась прогнозом эксперт на своей странице в Facebook.

Эксперт предупредила, что в нашей стране возможны штормовые порывы ветра.

"В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер!" – предупредила Диденко.

На сайте Укргидрометцентра уже сообщили, какая погода на выходных ожидается в Украине. Синоптики отметили, что 26-27 числа в нашей стране скорость ветра составит 7-12 м/c.

В Гидрометцентре добавили, что в субботу дожди прогнозируются только на западе Украины, а в воскресенье осадки накроют всю страну.

Украине грозит сильный ветер, спрогнозировала эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Украине грозит сильный ветер, спрогнозировала эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua