Синоптик предупредила о неприятном "погодном сюрпризе"

Погода в Украине на выходных будет "неспокойная", сообщила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ближайшие выходные – 26-27 августа, погода преподнесет Украине "неприятный сюрприз".
Украине в субботу и воскресенье грозит сильный юго-восточный ветер, поделилась прогнозом эксперт на своей странице в Facebook.
Эксперт предупредила, что в нашей стране возможны штормовые порывы ветра.
"В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер!" – предупредила Диденко.
На сайте Укргидрометцентра уже сообщили, какая погода на выходных ожидается в Украине. Синоптики отметили, что 26-27 числа в нашей стране скорость ветра составит 7-12 м/c.
В Гидрометцентре добавили, что в субботу дожди прогнозируются только на западе Украины, а в воскресенье осадки накроют всю страну.
- Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на 24 сентября.
- Синоптики предупредили, что часть украинского государства накроют грозы. Эксперты отметили, что грозы ожидаются в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях.
Автор: Екатерина Присяжнюк