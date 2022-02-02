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Синоптик рассказал, когда в Украину ворвется потепление

2 февраля 2022, 21:18

Календарная весна сначала будет очень холодной.

погода
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине будет держаться морозной еще долго. По прогнозу синоптиков, календарная весна вступит в свои права вовремя, однако, расслабляться пока не стоит, поскольку тепло весной станет далеко не сразу.

Народный синоптик Владимир Деркач, отмечает, что весенняя погода придет вовремя, однако рассчитывать на теплый март, все же, не стоит. В регионах, в которых выпадало много снега, потепление может сопровождаться паводками.

"Репетицию весны мы ощутим уже в феврале. Во второй декаде можно ожидать в основном плюсовую температуру днем. Морозными будут лишь несколько дней. По ночам столбик термометра также редко будет опускаться ниже нуля. В третьей декаде февраля возможны паводки", - рассказал народный синоптик, пишет Realist.

По словам Владимира Деркача, календарная весна сначала будет холодной, но уже с конца первой декады марта в Украину понемногу начнет приходить тепло.

Сурок Тимка предсказал погоду на весну

Отметим, сурок Тимка ІІІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, традиционно 2 февраля дал прогноз на ближайшую весну.

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Когда его достали из домика в День сурка, то Тимка не увидел своей тени.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет достаточно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной", - объяснила хранительница сурка Надежда Токарская.

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Как сообщал Главред, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что погода в Украине в феврале 2022 будет зимней, преждевременного прихода весны ждать не стоит.

В феврале среднемесячная температура воздуха составит от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат будет немного холоднее - до 6 градусов мороза. На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье столбики термометров будут подниматься до 4 градусов тепла.

При этом в последний месяц зимы выпадет приблизительно на треть меньше осадков, чем в январе.

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