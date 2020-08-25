Синоптик сказала, когда в Украине закончится репетиция осени

В Украине в среду в большинстве регионов не прогнозируются осадки / Reuters

В среду, 26 августа, погода в Украине изменится – репетиция осени закончится, почти во всех областях страны ожидается сухая погода.

Гребень высокого атмосферного давления вытеснит из нашей страны осадки, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что максимальная температура воздуха днем ожидается +30 градусов.

Погода на завтра в Украине – прогноз от Диденко:

На западе и на севере прогнозируется +20…+25, в большинстве центральных областей (кроме Винницкой), на юге и на востоке – +25…+30.

"...гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных будет дождить) и организует практически во всех областях Украины сухую погоду", – отметила эксперт.

Ранее в Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для нашей страны на осень 2020. Синоптик Гидрометцентра Роман Мурмыло говорил, что как минимум на протяжении половины сентября в большинстве регионов Украины сохранится летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс.