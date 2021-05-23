Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая жара

Какой будет погода в Украине до конца мая / goodfon.ru

Погода в Украине продолжает удивлять каждый год. В этом году, по прогнозу синоптиков, долгожданного летнего тепла ждать еще долго.

Как отмечают синоптики ресурса Sinoptik.ua, загорать уже можно а вот купаться еще рано.

В понедельник, 24 мая, температура воздуха на территории Украины составит +20...+24°, на побережье Азовского моря до +26°. Дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях.

"Долгожданные жаркие градусы придут еще не скоро. Пляжная погода с температурой до +28° будет только на востоке и частично юге Украины на следующей неделе. Загорать уже можно, но купаться пока вряд ли комфортно - температура воды в Днепре возле Киева +16°, Десны возле Чернигова +17°, в Азовском море возле Мариуполя +17°, в Черном море возле Одессы +14°", - говорится в сообщении.

Согласно ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, только к концу мая в Украине придет небольшое потепление.

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27-29 мая в Украине будут кратковременные дожди, местами грозы.

30-31 мая преимущественно без осадков. Температура в южных, восточных, 27-28 мая и в центральных областях ночью 10-15°, днем ​​23-28°; на остальной территории ночью 8-14°, днем ​​17-22°, 27 мая в северных областях 20-25°.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: