Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии

Погода в Украине может повлечь за собой нарушения движения автотранспорта / Фото Reuters

Погодные неприятности в Украине продолжаются. Сегодня, 1 февраля, страну снова завалит снегом, на дорогах – гололедица. Кроме того будет бушевать сильный ветер.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что в понедельник в большинстве северных и центральных областей, а также на Харьковщине, Одесчине и Николаевщине ожидается значительный снег - прирост снежного покрова составит 5-10 см. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Днем 1 февраля ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях - снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных и центральных областей, а также на Харьковщине - гололедица. Синоптик объявил первый уровень опасности, желтый.

Синоптик объявил первый уровень опасности, желтый / meteo.gov.ua

Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, днем от -1 до -6 градусов, на востоке и юге будет теплее – от +2 до +7, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве и области 1 февраля также будет снежной, на дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 1 февраля 2021 / meteo.gov.ua

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГосЧС.

Тем временем в Укравтодоре отчитались, что погода в Украине за минувшие сутки не привела к нарушению проезда по автомобильным дорогам государственного значения. Проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части от снега.

По состоянию на утро 1 февраля идет снег в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях – в этих регионах в течение ночи выпало от 2 до 5 см снега.

В Николаевской области - дождь с мокрым снегом, в Волынской и Ровенской областях - туман. Температура воздуха на западе и севере колеблется от -8 до -16 градусов, в центре – от -4 до -6 , на востоке - от -1 до -3 , на юге – от -3 до +2 градусов.

Состояние покрытия на отдельных участках дорог государственного значения в Волынской, Одесской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками - местами мокрое, в остальных областях - сухое.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -5 до -11 градусов, покрытие местами мокрое.

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