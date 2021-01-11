УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели

11 января 2021, 09:43
Прослушать новость
Остановить

В Украину идет похолодание, говорит прогноз погоды.

погода
Старый Новый год будет снежным и морозным, предупредил синоптик / Фото Reuters

Погода в Украине в течение текущей недели станет морозной - ожидается снижение температуры воздуха до -16 градусов.

Погода на сегодня

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в понедельник, 11 января, в Украине будет без существенных осадков, лишь на юге Одесской области и в Крыму возможен дождь и мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, в Карпатах - до 11 градусов мороза. Днем - от трех мороза до двух тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны - до 5 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 января без существенных осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем - ​​от 0 до -2. В Киевской области будет сухо, ночью -2...-7 мороза, днем - ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 12 января

Во вторник в целом по Украине без осадков. В Карпатском регионе ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​12 января от трех мороза до двух тепла, в южной части и на Закарпатье ночью от 0 до -5, днем - ​​около нуля.

Погода в Украине 12 января / meteo.gov.ua

Читайте такжеОт засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год

Погода в Украине 13 января

13 января синоптик прогнозирует временами снег. В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются сложные погодные условия: значительный снег (днем на юге с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на юге также налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

Погода в Киеве и области 12-13 января будет облачной с прояснениями. 12 января без осадков, 13 января ночью ожидается небольшой, днем ​​умеренный снег. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов со знаком минус; днем 12 января от трех мороза до двух тепла, 13 января - от - 1 до -6.

Прогноз погоды на 13 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на Старый Новый год

14 января ночью на Левобережье Украины, днем ​​в северной половине страны и в Карпатском регионе ожидается снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и днем похолодает - столбики термометров опустятся до ​​6-12 градусов мороза (на северо-востоке 10-16 градусов ниже нуля), в западных областях - от 3 до 9 градусов мороза (на Закарпатье от 3 мороза до 3 тепла), в южной части страны - от 0 до -6.

В Киеве и Киевской области 14 января ожидается небольшой снег. Синоптик прогнозирует снижение температуры воздуха в столице до -7... -12 градусов.

Погода в Украине 14 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 января

В пятницу, 15 января, ночью на большей части территории Украины ожидаются осадки - выпадет снег.

Температура ночью 10-16 градусов мороза, днем ​​- от -8 до -14. Ночью и днем ​​на Прикарпатье 5-11 мороза, на Закарпатье - от -1 до -7. В южной части страны ночью 5-11 градусов ниже нуля, днем ​​- от - 2 до -8.

В Киеве и области 15 января ночью -11... -16 градусов, днем - ​​от -9 до -14.

Прогноз погоды на 15 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Старый Новый год новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю
Сейчас вы просматриваете новость «Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолоданииУкраину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании В Украину нагрянет сильный мороз: синоптики дали детальный прогнозВ Украину нагрянет сильный мороз: синоптики дали детальный прогноз Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса"Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса" Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятностиГололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Снегопад и гололед: украинцев предупредили, где будет бушевать непогодаСнегопад и гололед: украинцев предупредили, где будет бушевать непогода
Следующий материал

Последние новости

09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин
09:50
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:59
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:46
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
06:40
Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды Видео
06:22
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
05:44
В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина Видео
Реклама
05:01
"Украина рядом": в МИД Украины отреагировали на авиакатастрофу в Индонезии Видео
04:41
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
04:30
"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами Видео
03:52
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
03:13
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
02:35
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
01:30
Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру Видео
00:51
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
00:32
Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg Видео
00:25
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
00:03
Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"
10 января, воскресенье
23:39
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
23:00
В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом Видео
22:56
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
22:29
Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков Видео
22:10
Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года Видео
22:03
IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III Видео
22:01
В Крыму пересохло водохранилище, из которого брали воду для жителей Симферополя Видео
21:32
Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым Видео
21:26
Аномальные снегопады обрушились на Испанию: число жертв растет Видео
Реклама
21:17
Apple готовит сразу две новые модели iPhone SE и AirPods Pro с обновлённым дизайном – СМИ
21:00
В Казахстане начались массовые акции протеста: много задержанных Видео
20:38
Тернополь сдался и все-таки решил соблюдать усиленный карантин Видео
20:25
В Telegram обнаружили канал Дональда Трампа Видео
20:15
Создатель Deus Ex и Dishonored объявил о разработке новой игры: первые подробности Видео
20:00
Перепелиные яйца: мифы, польза, вред и секреты приготовления Видео
19:57
Кулеба назвал Крым "острой раной" для Путина Видео
19:52
Лоукостер Ryanair приостанавливает большинство рейсов из Киева
19:15
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с интересными нововведениями
19:01
В США полиция арестовала захватчиков Капитолия Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять