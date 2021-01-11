Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели

Старый Новый год будет снежным и морозным, предупредил синоптик / Фото Reuters

Погода в Украине в течение текущей недели станет морозной - ожидается снижение температуры воздуха до -16 градусов.

Погода на сегодня

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, в понедельник, 11 января, в Украине будет без существенных осадков, лишь на юге Одесской области и в Крыму возможен дождь и мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, в Карпатах - до 11 градусов мороза. Днем - от трех мороза до двух тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны - до 5 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 января без существенных осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем - ​​от 0 до -2. В Киевской области будет сухо, ночью -2...-7 мороза, днем - ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 12 января

Во вторник в целом по Украине без осадков. В Карпатском регионе ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​12 января от трех мороза до двух тепла, в южной части и на Закарпатье ночью от 0 до -5, днем - ​​около нуля.

Погода в Украине 12 января / meteo.gov.ua

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Погода в Украине 13 января

13 января синоптик прогнозирует временами снег. В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются сложные погодные условия: значительный снег (днем на юге с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на юге также налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

Погода в Киеве и области 12-13 января будет облачной с прояснениями. 12 января без осадков, 13 января ночью ожидается небольшой, днем ​​умеренный снег. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов со знаком минус; днем 12 января от трех мороза до двух тепла, 13 января - от - 1 до -6.

Прогноз погоды на 13 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на Старый Новый год

14 января ночью на Левобережье Украины, днем ​​в северной половине страны и в Карпатском регионе ожидается снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и днем похолодает - столбики термометров опустятся до ​​6-12 градусов мороза (на северо-востоке 10-16 градусов ниже нуля), в западных областях - от 3 до 9 градусов мороза (на Закарпатье от 3 мороза до 3 тепла), в южной части страны - от 0 до -6.

В Киеве и Киевской области 14 января ожидается небольшой снег. Синоптик прогнозирует снижение температуры воздуха в столице до -7... -12 градусов.

Погода в Украине 14 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 15 января

В пятницу, 15 января, ночью на большей части территории Украины ожидаются осадки - выпадет снег.

Температура ночью 10-16 градусов мороза, днем ​​- от -8 до -14. Ночью и днем ​​на Прикарпатье 5-11 мороза, на Закарпатье - от -1 до -7. В южной части страны ночью 5-11 градусов ниже нуля, днем ​​- от - 2 до -8.

В Киеве и области 15 января ночью -11... -16 градусов, днем - ​​от -9 до -14.

Прогноз погоды на 15 января / meteo.gov.ua

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