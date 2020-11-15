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Трижды уйдет в минус: синоптик рассказал, что будет с погодой до конца ноября

15 ноября 2020, 09:03

Будут и периоды потепления, и ночные морозы.

погода, зима
В ноябре столбики термометров могут опуститься ниже нуля и днем / Фото pixabay.com

До конца ноября 2020 погода в Украине будет нестабильной – ожидаются два потепления и три морозных периода.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает Obozrevatel.

По его словам, морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

Периоды относительного потепления, когда температура воздуха будет подниматься до +2…+4 градусов, ожидаются 21-23 ноября и 25-27 ноября.

Народный синоптик Владимир Деркач также считает, что во второй половине ноября погода в Украине будет переменчивой. В частности, с 20-х чисел ноября ожидается небольшое потепление, затем температура воздуха снова понизится. Ночью возможны небольшие морозы. Столбики термометров могут опуститься ниже нуля и днем.

На декабрь 2020 Деркач прогнозирует и сильные морозы, и оттепель.

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Напомним:

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