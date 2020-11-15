Трижды уйдет в минус: синоптик рассказал, что будет с погодой до конца ноября

Будут и периоды потепления, и ночные морозы.
До конца ноября 2020 погода в Украине будет нестабильной – ожидаются два потепления и три морозных периода.
Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает Obozrevatel.
По его словам, морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.
Периоды относительного потепления, когда температура воздуха будет подниматься до +2…+4 градусов, ожидаются 21-23 ноября и 25-27 ноября.
Народный синоптик Владимир Деркач также считает, что во второй половине ноября погода в Украине будет переменчивой. В частности, с 20-х чисел ноября ожидается небольшое потепление, затем температура воздуха снова понизится. Ночью возможны небольшие морозы. Столбики термометров могут опуститься ниже нуля и днем.
На декабрь 2020 Деркач прогнозирует и сильные морозы, и оттепель.
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Напомним:
- Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, когда в Украине ожидаются сильные морозы.
- Ранее географ-метеоролог, климатолог и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой прогноз погоды для Украины составлен на зиму 2020-2021 годов.