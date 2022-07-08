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Ударит настоящее пекло: синоптик предупредил о настоящем "аде" в августе

8 июля 2022, 04:40

Какой будет погода в последний месяц лета в Украине.

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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в августе будет более комфортной. Как прогнозируют синоптики, жарких и "адских" дней будет достаточно.

Любителям дождя тоже будет чему радоваться, но уже в конце месяца.

Народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что август начнется с тепла, а закончится интенсивными ливнями.

С 1 по 10 августа будет солнечно, иногда даже очень жарко. Осадков не ожидается, а атмосфера начнет понемногу охлаждаться примерно на пятый день этого промежутка времени. Несмотря на это, сохранится пекло.

С 11 по 20 августа украинцы могут радоваться "умеренным теплом" и очень комфортными температурными показателями. По прогнозу синоптика, примерно с середины этой декады погода начнет меняться и будет высока вероятность осадков всю вторую половину этого отрезка. Температура воздуха снизится, особенно это будет ощущаться ночью.

Третья декада августа будет достаточно влажной, а иногда будут проходить интенсивные дожди. За 5 дней до завершения лета температура воздуха снова повысится, а осадки практически исчезнут.

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Погода на месяц в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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