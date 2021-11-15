Ударят морозы до -11°: Украину накроет резкое похолодание со снегом

В Украине прогнозируют ухудшение погоды / УНИАН

В Украину идет похолодание, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в ночные часы опускается до 2-8 градусов мороза, на востоке местами до -8-11 градусов, рассказала она в Facebook.

По прогнозу синоптика, днем максимальная температура прогнозируется 0+5 градусов.

Она уточнила, что в западных областях температура ожидается ночью около нуля, днем +4+10, на Закарпатье +7+11 градусов.

"Антициклон пока удерживает сухую погоду - 16 ноября осадки маловероятны", - подчеркнула она.

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В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода, прогнозируется похолодание до -5 градусов, днем температура будет не выше +2 +3 градусов.

Диденко добавила, что с 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.