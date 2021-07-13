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Украинцев предупредили о серьезных последствиях для урожая из-за жары +40

13 июля 2021, 23:03

Крайне отрицательное влияние на растения оказывает тот факт, что ночью температура практически не понижается.

Погода
Украине предрекли засуху / pixabay

Погода в Украине устроит настоящее пекло. Как говорит синоптик Татьяна Адаменко жара под +40 градусов и отсутствие дождей могут представлять угрозу для урожая поздних культур – кукурузы, подсолнуха, сои.

По словам синоптика, пока ухудшение не наступило и влаги, накопленной в почве за счет сильных дождей в мае и начале июня, достаточно.

"Засуху мы пока не фиксируем ни в одном районе. Но уже в следующую декаду мы можем говорить о развитии почвенной засухи в определенных регионах", – заметила она.

Адаменко сказала, что крайне отрицательное влияние на растения оказывает тот факт, что ночью температура практически не понижается.

"Самое гнусное, это не то, что днем +35…+37 градусов, а что ночью +28 градусов. Если существует разница между дневными и ночными температурами, то у растений есть шанс восстановить водный баланс. Когда нет большой разницы между днем и ночью, это уже чревато необратимыми процессами – увядание и так далее", – пояснила она, передает Обозреватель.

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По оценкам синоптика, в Украине следует рассчитывать на хороший урожай.

"Прежде всего, раннего зерна – озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень и даже рапс. Ожидается неплохой урожай ярового ячменя. Волна тепла, которая накрыла Украину, пришлась уже на тот период, когда урожай созрел. Теперь главное – его собрать, а условия для сбора при таких температурах идеальные. При сборе главное, чтоб не было дождя", – пояснила она.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

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