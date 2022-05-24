Украину атакует "ледяной" циклон: синоптик предупредил об аномалии и назвал сроки

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Причиной существенного похолодания в Украине в конце мая является доминирование влияния атлантических циклонов, в частности, Emmelinde, который характеризуется холодным воздухом из северных широт.

Как пишет в Facebook синоптик Виталий Постригань, это связано с тем, что в минувшие выходные циклонический вихрь "открыл путь холода".

Он уточнил, что в начале недели в центральной Украине погоду будет определять антициклон Zeus с дневным теплом до 19-21° (в ночные часы охладит воздух до 4-9°).

С 25 мая синоптик прогнозирует потепление "столбики термометров будут штурмовать отметки 20° и выше", с последующим повышением температуры ночью 9-14°, днем до 19-24°.

Вместе с тем стоит рассчитывать на более обильные дожди 30-31 мая, с влиянием атмосферных фронтов Средиземноморского циклона.

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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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