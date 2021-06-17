Украину накроет адская жара с "сюрпризом"

Погода в Украине будет жаркой / pixabay

Погода в Украине на Троицу будет по-летнему теплой и даже жаркой. При этом в некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июня будет +24 +29 градусов. При этом циклон принесет сильные дожди на юг и восток, в центре осадки небольшие.

В субботу, 19 июня, потеплеет до +25 +30 градусов (за исключением Одесской области с +23+25). Грозовой фронт переместится на юго-западные области.

На Троицу, 20 июня, снова высокая вероятность в южных и юго-западных областях. Температура +25 +30 градусов.

А вот в выходной понедельник, 21 июня, ожидается жара до +32 градусов, в страну придет антициклон с палящим солнцем, лишь в некоторых западных областях небольшая облачность и дождь.

А вот следующая неделя прогнозируют +30 градусов и даже выше.

Ресурс Gismeteo прогнозируют дождь и грозу в столице 19-20 июня, температура +28+29 градусов.

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Завтра вероятность осадков низкая. А вот с понедельника придет жара свыше +30 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.