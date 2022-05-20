Украину накроет мощный циклон: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал даты

В Украине прогнозируются грозовые дожди и снижение температуры.
В Украине сохраняется нестабильная погода, в ближайшие дни вероятно снижение температурных показателей.
Как рассказал синоптик Виталий Постригань, температурный фон несколько холоднее нормы.
Он предупредил, что в ближайшие дни антициклон YANNES принесет в центральную Украину преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура ночью 4-9°, днем 18-23°.
Вместе с тем на выходных он прогнозирует атмосферную неустойчивость и температурные контрасты.
Главным фактором синоптик назвал циклона DORCHEN, который принесет североатлантическую прохладу с температурой ночью 7-12º, днем 13-18º тепла.
Постригань также добавил, что в этой связи прогнозируются грозовые дожди.
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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.
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