Украину накроет мощный циклон: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал даты

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В Украине сохраняется нестабильная погода, в ближайшие дни вероятно снижение температурных показателей.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, температурный фон несколько холоднее нормы.

Он предупредил, что в ближайшие дни антициклон YANNES принесет в центральную Украину преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура ночью 4-9°, днем 18-23°.

Вместе с тем на выходных он прогнозирует атмосферную неустойчивость и температурные контрасты.

Главным фактором синоптик назвал циклона DORCHEN, который принесет североатлантическую прохладу с температурой ночью 7-12º, днем 13-18º тепла.

Постригань также добавил, что в этой связи прогнозируются грозовые дожди.

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Напомним, погода в Украине в мае в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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