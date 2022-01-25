Украину накроет мощный снегопад и сильный мороз

Мороз в Украине / Reuters

Погода в Украине в среду, 26 января будет снежной и морозной. Синоптики Укргидрометцентра обещают похолодание до -13 градусов.

На всей территории страны ночью и днем ожидаются снегопады. При этом ветер будет умеренный, его скорость составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -1 градусов, а днем -3 +2 градусов. На севере температура воздуха ночью ожидается в пределах -11 -7 градусов, а днем -5 0.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -13 -10 градусов, а днем температура воздуха составит -4 -7 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -10 до -6, а днем -3 +1.

В центре страны температура воздуха составит -9 -7 градусов, а днем -3 -1.

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Погода в областях Украины

По данным погодного радара ventusky.com, ночью температура воздуха в Кировоградской области опустится до -15 ℃, в Николаевской она составит -12..-13℃.

В Одесской области температура воздуха будет колебаться от -12 до -14 ℃.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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