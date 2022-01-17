Украину накроют мощные снегопады: когда и где ждать резкого похолодания

Ураганный ветер с сегодняшнего дня снова усилится до 50 километров в час.
Причиной опасной погоды с сильнейшими порывами ветра в Украине стало одновременное влияние циклона и антициклона.
По данным синоптиков, порывы достигали 80 километров в час, говорится в материале ТСН.
Журналисты напоминают, что стихия крушила крыши домов, валила деревья и с легкостью швыряла большие мусорные баки. К сожалению, не обошлось без жертв.
Новый удар стихии
Отмечается, что в воскресенье ураган немного притих, но с сегодняшнего дня он снова усилится до 50 километров в час.
Кроме того, синоптики обещают мощные снегопады, которые накроют запад, север и центр.
По их прогнозам во вторник осадки доберутся в южные и восточные области. Дневные отметки будут держаться от 0 до -3°C.
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Прогноз погоды на Крещение
В день массовых купаний в прорубях на Крещение в ледяной воде морозы тоже будут держаться.
По прогнозу,в Крыму ожидается -1°C. Впрочем, морознее всего будет на Луганщине и Донетчине, особенно ночью: до -10°C.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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