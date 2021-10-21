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Украину охватит арктическим воздухом и ударит мороз

21 октября 2021, 21:36

Страну атакует штормовой ветер и мороз -7.

погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. В страну вернется арктический воздух и принесет похолодание до -7 градусов.

По словам синоптиков, потепление еще будет. Так, резко похолодает в Украине в субботу 23 октября, однако не везде. А 24-25-го холодный воздух охватит уже всю страну.

"В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, обрушится похолодание, лишь на востоке, юге и на значительной части территории центральных областей 23-го октября еще побудет теплая погода. А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью восстановятся "минусы", а в течение дня едва будут теплиться +5 +11 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.

В пятницу синоптик Наталка Диденко прогнозирует самый теплый день, ожидается +14 +20 градусов.

Осадков существенных не ожидается, однако местами пройдет небольшой дождь на Прикарпатье.

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В Киеве 22-го октября ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16 +17 градусов. Однако западный ветер будет сильным, порывистым.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что похолодание задержится и во вторник, 26 октября. Этой ночью на востоке возможные морозы до -7 градусов.

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Уже с 27-29 октября в Украину вернется потепление. Судя по прогнозу ресурса meteoprog, конец октября порадует нас теплом.

Как сообщал Главред, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.

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