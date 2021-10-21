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Резкое похолодание, морозы и снова тепло: прогноз погоды до конца октября

21 октября 2021, 15:48
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Синоптик Наталья Диденко детально рассказала, какой будет погода в Украине.

осень
Осталось всего несколько дней / УНИАН

Ближе к выходным, с 23 октября, в Украину придет серьезное похолодание. Сначала столбики термометров опустятся в западных регионах.

Пятница в Украине будет очень теплой - в целом ощущения будут почти летние, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно! В Киеве 22-го октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16, +17 градусов! Однако западный ветер будет сильным, порывистым", — поделилась синоптик.

В то же время Диденко предупреждает, что уже начиная с субботы холодный воздух арктического происхождения накроет почти всю территорию Украины.

Читайте такжеМягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев"Уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня ожидается +5 +11 градусов", — сообщила синоптик.

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Тепло в Украину вернется лишь с 27-29 октября, прогнозирует Диденко.

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона. По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

Автор: Сергей Кущ
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погода Наталья Диденко
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