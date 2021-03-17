Украину снова завалит снегом и подморозит

Погода в Украине на 18 марта / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни принесет снегопад с дождем и ночные морозы. Как говорят синоптики Укргидрометцентра, такой будет метеоситуация до конца рабочей недели.

Синоптики отмечают, что ночные морозы до -5 градусов ожидаются в стране уже в пятницу, 19 марта.

В четверг 18 марта ночь будет с небольшими заморозками от -1 до +4 градусов, днем +2 +6.

На юге +4 +8 градусов, на западе, севере и в центре дождь с мокрым снегом. Кроме того, на юге и востоке ожидаются дожди.

В Киеве 18 марта дождь с мокрым снегом, днем +3 +5, ночью 0... +2 градуса.

В пятницу, 19 марта, дневная температура в Украине не изменится, а вот ночью стукнут морозы от -1 до -5 градусов ожидаются в западных областях. На севере и в центре -1... +1, а на юге и востоке ночью от 0 до +4 градусов.

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Дожди с мокрым снегом ожидаются в южном и восточном регионе, а на севере и западе будет снег.

В Киеве в пятницу +3 +5 градусов, ночью от -1 до +1, ожидается снег.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: