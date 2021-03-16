В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна

Тенденция к похолоданию сохранится в Украине до конца недели.
Погода в Украине 17 марта 2021 принесет дождь, местами с мокрым снегом, в большинство областей страны. Без осадков останутся лишь северные регионы: там будет облачно.
Вместе с дождями в Украину идет похолодание: термометры в среду покажут от 1 до 5 градусов тепла. Теплее будет на юге и юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре: здесь днем прогнозируется 5-11 градусов выше нуля. Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве 17 марта 2021 будет облачной, но без существенных осадков. Температура воздуха в столице днем будет на уровне 4-5 градусов тепла.
Тенденция к похолоданию сохранится в Украине до конца недели. Потепление в Украине ожидается с 22-23 марта.
Погода в Украине: новости
- Ранее синоптик уточнил, когда наступит тепло. До конца марта украинцев ждет еще одна волна похолодания. Синоптик предупредил о дождях, снеге, сильном ветре и сложной ситуации на дорогах.
- Синоптик дал детальный прогноз на неделю: Киев снова засыпет снегом. С 15 по 21 марта в столице Украины ожидаются лишь несколько ясных, но холодных дней.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Диана Беловодская