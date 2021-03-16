В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна

Синоптик сказала, когда погода в Украине подарит весеннее тепло / pixabay

Погода в Украине 17 марта 2021 принесет дождь, местами с мокрым снегом, в большинство областей страны. Без осадков останутся лишь северные регионы: там будет облачно.

Вместе с дождями в Украину идет похолодание: термометры в среду покажут от 1 до 5 градусов тепла. Теплее будет на юге и юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре: здесь днем прогнозируется 5-11 градусов выше нуля. Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве 17 марта 2021 будет облачной, но без существенных осадков. Температура воздуха в столице днем будет на уровне 4-5 градусов тепла.

Тенденция к похолоданию сохранится в Украине до конца недели. Потепление в Украине ожидается с 22-23 марта.

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