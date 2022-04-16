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Украину зальют дожди и ударит мороз: синоптик уточнил прогноз погоды на Вербное воскресенье

16 апреля 2022, 11:32

Завтра по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, пройдут дожди. Температура воздуха в западных регионах опустится до минусовых значений.

погода, вербное воскресенье
Погода в Украине в Вербное воскресенье будет холодной и дождливой / Фото pixabay.com

Погода в Украине снова ухудшится - после непродолжительного тепла в страну вернется холод. Вербное воскресенье, 17 апреля, будет ветреным, возможны осадки.

Завтра по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, пройдут дожди. Температура воздуха в западных регионах опустится до минусовых значений - от 0 до 3 градусов мороза. Днем будет теплее - от 6 до 8 градусов тепла.

В восточной области будет теплее. Днем в Луганской, Донецкой и Запорожской областях воздух прогреется до +14...+16 градусов.

В Николаеве, Одессе, Херсоне будет очень дождливо. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.

Погода в Киеве 17 апреля резко испортится. Температура воздуха упадет до +8...+10 градусов днем и +1...+3 ночью. Затем температура начнет постепенно повышаться, однако с понедельника прогнозируют сильные дожди и облачность.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что дождь со снегом будет 18 апреля в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях. На остальной территории страны также ожидаются осадки, но в виде дождя.

Прогноз погоды на 17 апреля / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, погода в Украине на Пасху, которую в этом году будем праздновать 24 апреля, будет холодной. Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, возможны даже ночные заморозки.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине в апреле будет очень нестабильной. Согласно прогнозу, будут дни, когда воздух местами прогреется до +26 градусов, но также ожидаются и минусовые температуры.

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